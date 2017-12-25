Татьяна Навка поторопилась нарядить ёлку на Новый год

Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка поторопилась нарядить ёлку в своем доме задолго до Нового года. Ещё 25 ноября Навка выложила в Инстаграм фотографии украшенной ёлки и видеозапись, как засверкала наряженная ель. Песков с дочерью пришли поддержать Навку на премьере шоу "Руслан и Людмила"

Развешивать новогодние игрушки и украшения на зеленую красавицу Тане помогала младшая дочь Надюша Пескова. Навка радовалась: "Какое счастье наряжать ёлку с детьми. Как в детстве" и объяснила: "Почему так рано? Потому что, боюсь, больше времени не будет. Придется ждать 8 января".

Татьяна Навка в этом году работала над ледовым шоу "Руслан и Людмила". Делала сама всё. Работала и продюсером, и постановщиком и сама выступает. А как она тренировалась...

Первое представление на льду уже состоялось. Супруг Татьяна Дмитрий Песков с Надей пришли поддержать Навку и посмотреть "волшебную сказку".

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Ноя 25, 2017 at 8:25 PST

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Ноя 25, 2017 at 8:14 PST

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Ноя 29, 2017 at 2:41 PST