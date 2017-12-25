Бывшая жена Михаила Полицеймако рассказала о скандалах с актером

Бывшая жена актера Михаила Полицеймако Ольга Лысак рассказала, какие скандалы были у них в семье. Михаил Полицеймако в программе "Секрет на миллион" признался Лере Кудрявцевой , что жил на две семьи. По его словам, роман у него закрутился на работе.



Актер обвинил свою бывшую супругу актрису Ольгу Лысак в том, что она плохая мать. По его признанию, ему пришлось поднять на нее руку, когда Ольга устроила скандал его матери.

Ольга Лысак в свое время родила Михаилу Полицеймаку сына Никиту. Актер заявил, что сын-студент после развода живет с ним.

Бывшая жена актера опровергла все откровения Полицеймако. В эфире программы "Звезды сошлись" в минувшее воскресенье Ольга Лысак впервые ответила своему бывшему мужу и отцу ее сына. По ее словам, Михаил лгал Лере Кудрявцевой. "Все, что он говорил в программе «Секрет на миллион» – вранье", - уверяет Ольга.

По ее словам, никакой мамы не было в тот момент, когда Полицеймако ее ударил. Скандал произошел из-за телефона. После рождения сына телефон был единственной связью молодой мамы с миром. А Полицеймако мне его заблокировал. "Ты у меня попляшешь. Будешь на коленях передо мной ползать", - грозил он жене. Тогда Ольга сказала, что все равно возьмет телефон.

полицию она не стала обращаться, так как не хотела, чтобы у сына был отец, который "официально» бьет жену", - сообщает teleprogramma.pro.

По словам актрисы их сын не живет с Михаилом. Никита живет в общежитии колледжа, в выходные приходит к маме. Иногда ночует у папы. По признанию Лысак, отца Никита очень любит, и скажет что угодно ради него.