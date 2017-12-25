Анфиса Чехова рассказала подробности своего онлайн-курса похудания

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова продолжительное время боролась за стройную фигуру. К своему юбилей теледива избавилась от лишних килограммов и выглядит идеально. Как добиться такого успеха, Чехова поделилась с подписчиками в соцсети.

"Большую половину своей жизни я мучилась от лишнего веса и хочу поделиться системой, как от него избавиться без лишних мучений", - рассказывает Чехова и отвечает на вопрос о цене на онлайн-курс: "Чтобы разработать данную систему я потратила 25 лет проб и ошибок, и миллионы рублей на различных тренеров, диетологов и психологов)) Также для записи данного курса требуется работа целой команды".

Многие посетовали на дороговизну курса похудания от Анфисы Чеховой, - сообщает teleprogramma.pro.

"Да для большинства и для меня в том числе не дешево. Но, деньги можно и нужно экономить на другом. На чем их точно нельзя экономить так это на своем саморазвитии, здоровье и психологическом состоянии", - поясняет актриса.

Недавно Анфиса Чехова рассказала своим поклонникам, что при росте 165 см она весит 65 кг.

Актриса избавилась почти от 25 кг лишнего веса.

Свое 40-летие Анфиса Чехова хотела отметить в Венеции. Но оказалось, что у нее закончился срок действия визы. И ее не пустили в Италию. Праздновала в Сочи с подругами. С мужем-актером Чехова развелась.