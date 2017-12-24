Певица Алсу решила, что пора вернуться

Певица Алсу возвращается на сцену после длительного перерыва, причем такой, какой ее еще никто не видел и с песнями, которые покажутся неожиданными многим, более современными и танцевальными. Мать троих детей Алсу раскрыла элементарные секреты молодости и красоты

В интервью Sobesednik.ru. Алсу отметила, что приоритетом для нее останется семья. Певица много времени отдает детям. Ее дочки изучают несколько языков, "классно" играют на фортепиано, занимаются танцами. Алсу им всячески помогает, делает с ними уроки.

Новый год популярная певица проведет в кругу семьи. Напомним, в августе прошлого года Алсу родила сына. Теперь у Алсу и её супруга Яна Абрамова трое детей: девятилетняя Сафина, семилетняя Милелла и их братик Рафаэль.