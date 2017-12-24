Мария Погребняк опубликовала видео в бикини на надувном арбузе

Модель Мария Погребняк находится на отдыхе с семьей на Мальдивских островах. Фотоотчетами о времяпровождении звезда делится в соцсети. На одном из снимков Погребняк лежит на надувном арбузе в бикини.

Поклонники поразились ее худобе, порекомендовали модели набрать побольше веса и перестать делать фотоснимки в откровенной одежде, что супруга футболиста Павла Погребняка делает довольно часто в последнее время.

Впрочем, критики оказалось меньше восхищенных комментариев. Фанаты отметили безупречную фигуру Марии после трех родов.

Следующей публикацией было видео, в котором заснят ее сын, который чуть не испортил снимок. Он принёс на резиновый арбуз, где восседала модель, игрушки с песком, чем разозлил маму.