Песков с дочерью пришли поддержать Навку на премьере шоу "Руслан и Людмила"
24 декабря 2017, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]
Девять месяцев олимпийская чемпионка Татьяна Навка вместе с режиссёром Алексеем Сеченовым готовила ледовый мюзикл «Руслан и Людмила». Главные роли в постановке играют Татьяна Навка (Людмила) и Петр Чернышёв (Руслан).
23 декабря в Москве состоялась премьера шоу. Поддержать Татьяну Навку пришло немало знаменитостей. Среди них Филипп Киркоров, Ани Лорак, Жасмин. И, конечно, супруг Дмитрий Песков с младшей дочерью Надеждой. Он не стал описывать свои ощущения после первого акта, "страшно", по его словам. Супруг отметил при этом, что очень любит свою жену.
Стоит отметить, что еще до премьеры все билеты были раскуплены, так что уже сейчас можно судить о том, что проект удался. "Спасибо всем за премьеру!!!!! Я самый счастливый человек!", - написала Татьяна в Инстаграм.
"Низкий поклон всей режиссёрско-постановочной группе во главе с Алексеем Сеченовым и конечно же ещё раз ТАНЕ, за этот удивительный красивый роскошный праздник настоящего Театра и Сказки на льду", - отметил Филипп Киркоров, опубликовав фотографии.