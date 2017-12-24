Девять месяцев олимпийская чемпионка Татьяна Навка вместе с режиссёром Алексеем Сеченовым готовила ледовый мюзикл «Руслан и Людмила». Главные роли в постановке играют Татьяна Навка (Людмила) и Петр Чернышёв (Руслан). Татьяна Навка приняла участие в открытии катка на Красной площади

23 декабря в Москве состоялась премьера шоу. Поддержать Татьяну Навку пришло немало знаменитостей. Среди них Филипп Киркоров, Ани Лорак, Жасмин. И, конечно, супруг Дмитрий Песков с младшей дочерью Надеждой. Он не стал описывать свои ощущения после первого акта, "страшно", по его словам. Супруг отметил при этом, что очень любит свою жену.

Публикация от Navka.Show (@navka_show)Дек 23, 2017 at 8:57 PST

Стоит отметить, что еще до премьеры все билеты были раскуплены, так что уже сейчас можно судить о том, что проект удался. "Спасибо всем за премьеру!!!!! Я самый счастливый человек!", - написала Татьяна в Инстаграм.

"Низкий поклон всей режиссёрско-постановочной группе во главе с Алексеем Сеченовым и конечно же ещё раз ТАНЕ, за этот удивительный красивый роскошный праздник настоящего Театра и Сказки на льду", - отметил Филипп Киркоров, опубликовав фотографии.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Дек 24, 2017 at 12:22 PST