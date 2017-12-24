Известная российская певица Рита Дакота заявила, что звезды не являются идеальными. Артистка сообщила, что стройность красоток из журналов на следующий день после родов – это весьма простой фокус.

Молодая мать призвала никого не комплексовать по поводу слегка расплывшейся фигуры и не слишком плоского живота, а на важные мероприятия надевать корсет. Рита продемонстрировала снимок, на котором она сама затянута в специальную ткань с жесткими вставками, передает "7 Дней".

Она решилась на это фото после получения огромного количества комментариев от других недавно родивших женщин, которые с завистью отметили великолепные формы Дакоты.

Напомним, выпускница "Фабрики звезд" родила своего первого ребенка всего два месяца назад. Девочка получила имя Мия.