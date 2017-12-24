Примадонна опровергла все слухи и снялась для новогоднего шоу на ТВ

Слухи о том, что Алла Пугачева решила отказаться от съемок в новогодних огоньках оказались всего лишь ловким PR ходом. Певица приняла участие в записи эфира "Новогодняя ночь на Первом", причем съемкам не помешала даже шестая годовщина ее свадьбы с Максимом Галкиным.

Ранее директор артистки Елена Чупракова намекала, что новогодняя ночь у россиян может пройти без любимой певицы, для которых она практически стала своеобразным символом праздника. А знакомые Аллы Пугачевой и вовсе рассказывали, что идти на ТВ она не хочет, так как не записала новых песен. Некоторые поклонники опасались, что звезда обиделась на зрительское голосование, по результатам которого она оказалась лишь на 10 месте желаемых гостей новогоднего огонька на Первом.

Однако, как сообщает «КП» , певица все же озарит своим присутствием телеэкраны страны в новогоднюю ночь. Запись проходила в шикарном отеле в центре Москвы.