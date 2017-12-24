Шепелев ответил на откровения отца Фриске: уймитесь, безумные!

Телеведущий Дмитрий Шепелев не стал молчать после выпуска передачи с откровениями отца Жанны Фриске. Преданные поклонники семьи певицы вчера устроили мужчине настоящую травлю в социальных сетях.

Многие пользователи интернета пожелали Шепелеву всего самого плохого за те страдания, которые он якобы причинил родным звезды. Телеведущий оставил в своем аккаунте в Instagram послание критикам и комментаторам. Он подчеркнул, что ему очень жаль всех наивных зрителей, которые верят всему без разбора.

Дмитрий отметил, что ему себя абсолютно не в чем упрекнуть, поскольку он сам и его ребенок счастливы. По его словам, он давно не живет прошлым, в котором многие продолжают копаться. Гражданский муж покойной Фриске призвал злых людей навести порядок в собственной жизни и порекомендовал им заняться собой. "Уймитесь, безумные", – заключил Шепелев.