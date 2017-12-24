После помолвки бывшего мужа Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко, бывшая участница телепроекта «Дом-2» опубликовала на своей странице соцсети трепетное стихотворение. Подписчики тут же решили, что Ольга Бузова до сих пор страдает из-за разрыва со своим бывшим мужем. Она так и не сумела построить новые отношения, а ее лирика проникнута нескрываемой болью.

"Ты обязана быть красивой.

Пусть обидел. Встала – ушла.

Обладай своей гордостью, силой.

Несмотря на то, что болит душа.

Ты обязана быть красивой.

Смейся, пой, не показывай боль.

Даже, если ты нелюбима.

Не меняй никогда свою роль."

Кроме того, певица публиковала в Инстаграм несколько очень уж эротичных фото, снабдив их комментарием: "Слабые мужчины выбирают то, что им по зубам, а не то, что по сердцу", что пользователи тут же расценили как ответ обиженной девицы на помолвку бывшего возлюбленного.

Подписчики посоветовали певице обратить внимание на красивых и умных мужчин вокруг, а не зацикливаться на прошлом, и не оглядываться на того, кому до нее больше нет дела. «Хватит стонать», «строй свое будущее», – наперебой советовали комментаторы.