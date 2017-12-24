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Ведущая "Дома−2" не хочет жить в холодной России

24 декабря 2017, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Ведущая "Дома−2" не хочет жить в холодной России
фото: из соцсети К.Жужы

Ведущая "Дома−2" Катя Жужа рассказала, что давно вынашивала идею о переезде за границу и теперь она решила остановить свой выбор на Дубаи. Катя призналась, что ей всегда хотелось жить в теплой стране, где круглый год лето.

"В Дубае мне всегда было комфортно: вечное лето, любимые магазины и клубы, вкусные рестораны", – рассказала телеведущая. Квартира, которую выбрала Катя Жужа, находится в районе Марина. Это элитный жилой комплекс с развитой инфраструктурой. Во дворе небоскреба, где будет жить семья ведущей из «Дома-2», находится парк, школа и площадка для детей, а уборка квартир входит в общую стоимость обслуживания.

Катя Жужа планирует сделать в своих апартаментах небольшую перепланировку - из кухни сделать полноценную столовую, а гостиную оборудовать под детскую. Ближе к лету, когда закончится ремонт и меблировка, Катя переедет в квартиру своей мечты.

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