Свои интимные фото Волочкова оценила в 10 млн. долларов, но согласна и на рубли

Анастасия Волочкова потребовала у своего бывшего любовника бизнесмена Чермена Дзотова десять миллионов долларов за свои интимные фото, выложенные в Сеть. Артистка написала заявление в Следственный комитет и потребовала компенсации за нанесенный ей моральный ущерб.

«Мне сейчас как раз нужно делать новое шоу. И десять миллионов долларов в качестве извинений я приму. Он же позиционирует себя как предприниматель, значит, и деньги должны быть. Хорошо, если он нищеброд, я и на десять миллионов рублей согласна», — приводит ее слова Star Hit.

Балерина также сообщила, что брат Дзотова сидит в тюрьме в соседней камере с ее бывшим водителем. Она называет экс-шофера аферистом и заподозрила, что это именно он стоит за скандальной историей с ее интимными фотографиями, пишет агентство Nation News.