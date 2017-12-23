Воробьев назвал себя императором новогоднего хайпа из-за Льва Лещенко

23 декабря прошла съемка передачи "Новогодний огонек", в которой примут участие множество звезд российской эстрады. В том числе, Лев Лещенко, который исполнит песню Алексея Воробьева. Воробьев показал шуточное фото с "любимой"

Воробьев показал снимок, на котором запечатлен вместе со Львом Лещенко. Оба певца одеты в черные деловые костюмы, дополненные бабочками. Какую песню исполнит народный артист - не сообщается. Поклонники выдвигают всевозможные версии.

"Что ты знаешь о ХАЙПЕ, если Лев Лещенко не пел твою песню в Новогоднем Огоньке ... . Я император новогоднего хайпа", - написал Воробьев.