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Воробьев назвал себя императором новогоднего хайпа из-за Льва Лещенко

23 декабря 2017, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Воробьев назвал себя императором новогоднего хайпа из-за Льва Лещенко
zvooq.com

23 декабря прошла съемка передачи "Новогодний огонек", в которой примут участие множество звезд российской эстрады. В том числе, Лев Лещенко, который исполнит песню Алексея Воробьева.

Воробьев показал шуточное фото с "любимой"

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Воробьев показал снимок, на котором запечатлен вместе со Львом Лещенко. Оба певца одеты в черные деловые костюмы, дополненные бабочками. Какую песню исполнит народный артист - не сообщается. Поклонники выдвигают всевозможные версии.

"Что ты знаешь о ХАЙПЕ, если Лев Лещенко не пел твою песню в Новогоднем Огоньке ... . Я император новогоднего хайпа", - написал Воробьев.

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Воробьев назвал себя императором новогоднего хайпа из-за Льва Лещенко

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