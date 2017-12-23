Лариса Гузеева опубликовала фото дочери с молодым человеком

Актриса и телеведушая Лариса Гузеева, как и любая мать, очень любит своих детей и желает им счастья. У дочери Гузеевой Ольги появился любимый друг, и актриса выложила совместое фото девушки и молодого человека. Лелиного избранника (Лариса зовет дочь Лелей) зовут Сергей.

"Как быстро летит время! Всем любви и радости!", - подписала снимок Лариса Гузеева. Поклонники актрисы, комментируя фото, философствуют: "Как быстро взрослеют дети... Время неумолимо движется вперёд...", "Когда у детей все хорошо, и мама счастливая!"

У Гузеевой дочь и сын. Иногда Лариса жалеет - надо было рожать еще детей. Сын актрисы давно живет отдельно. По словам Ларисы, ее Георгий - однолюб. Избранницу сына Гузеевой зовут Анна. Ведущая программы "Давай поженимся" считает, что ее сыну повезло с девушкой. Сама она относится к Ане, как к дочке.

Недавно Георгий сделал Анне предложение. Лариса Гузеева пока о подготовке к свадьбе не рассказывает.

Сейчас она готовится к Новому году. Известно, что Гузеева прекрасно готовит, ее близкие едят только еду приготовленную ей.

В Инстаграмм Лариса поделилась рецептом: "Запеките баклажаны, перец, лук и чеснок, сбрызнув растительным маслом. В готовые овощи порежьте мелко зелень, посолите, поперчите, полейте любимым уксусом/ виноградный, бальзамический, яблочный/, соль, перец и ещё масла , если хотите. Перемешайте и приятного аппетита!"