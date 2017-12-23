Киркоров пристыдил Европу за безвкусно наряженные елки

В своем Instagram Филипп Киркоров высказал слова осуждения, адресованные европейцам, за безвкусно украшенные рождественские елки. Поп-король опубликовал фотографии, на которых изображены некрасивые елки.

По словам Филиппа, Европе должно быть стыдно так относиться к главной героине новогоднего шоу. Киркоров отметил, что размах празднования Нового года в России не сравнится ни с чем. Рассуждая о новогодних ёлках и их образах, Филипп Киркоров сообщил подписчикам, что уже нарядил дома свою новогоднюю красавицу. Он отметил, что его дети очень любят новогодние праздники и с нетерпением их ждут.