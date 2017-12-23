Старшая дочь знаменитого российского композитора Игоря Крутого Виктория стала мишенью для насмешек из-за недавней косметической процедуры. Молодая женщина решила омолодить мочки своих ушей.

Якобы эта часть тела Виктории Крутой деформировалась из-за того, что она постоянно носит массивные серьги и зачастую даже спит в них. Поэтому она решилась на вмешательство пластического хирурга. На своей страничке в соцсети 32-летняя наследница композитора показала результат.

Пользователи сети были потрясены, узнав, что женщина буквально "выбросила" деньги на такую процедуру. Некоторые убеждены, что в скором времени при помощи гравитации кожа на мочках вновь обвиснет, поэтому в трате не было никакого смысла. Виктория не пожелала отвечать на нападки критиков.