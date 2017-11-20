Вячеслав Добрынин заявил об уходе со сцены

Композитор и певец Вячеслав Добрынин после концерта "Эх, разгуляй" заявил об окончательном решении оставить сцену. Он говорит, что сил заниматься концертной деятельностью у него больше нет.

71-летний Добрынин отметил, что провести последние концерты помогла "Виагра", в частности, ее певица Вероника Андреева.

"К тому же очень мало артистов, с кем мне хотелось бы поработать. Уитни Хьюстон умерла, Барбра Стрейзанд далеко, Алла Пугачева, которую я знаю с 1971 года, сегодня занимается в основном семьей и поет очень избирательно", - отметил Добрынин, признавшись, что ему уже трудно развлекать публику.

Вячеслав Добрынин начал сольную карьеру в 1986 году и быстро стал популярным артистом, а до этого работал как композитор. В 1996 году получил звание народного артиста.