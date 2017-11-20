Кристина Орбакайте опубликовала фото с венчания мамы Аллы Пугачевой
20 ноября 2017, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
Кристина Орбакайте опубликовала фото с венчания своей мамы Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
"Светлое и красивое событие в нашей семье, венчание Мамы и Максима! Все счастливы", - подписала венчальное фото дочь Примадонны.
На венчании собрались самые близкие люди: дети Аллы и Максима, Крастина с дочкой, подруга певицы Алина, семья Юдашкиных, Юлия Проскурякова. Свидетелем со стороны Максима был музыкант Игорь Николаев.
Венчание Пугачевой и Галкина обсуждают в соцсетях. Максим объяснил, что Алле разрешили венчаться. Пугачева была венчана с предыддущим мужем Филиппом Киркоровым. Многие считают, что церковь не может благословлять на второе венчание.
Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице в соцсети гневный пост.