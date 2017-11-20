Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков временно воссоединились

Актер Иван Жидков выложил фото в соцсети с бывшей женой актрисой Татьяной Арнтгольц. Поклонницы Ивана сильно разволновались из-за этого фото Жидкова с бывшей. Недавно в новой семье актера появился ребенок. Лиля - новая избранницы Ивана - родила сына.

Старшая дочь Ивана Маша, родившаяся в браке с Арнтгольц, уже познакомилась с братиком Степаном. Жидков и Арнтгольц после развода сохранили теплые отношения ради дочки.

Публикация от Иван (@ivancarevich1)Ноя 18 2017 в 10:50 PST

Воссоединились они на дне рождения общего друга. "Вот те раз, на др у нашего прекрасного агента, пересеклись", - подписал фотографию актер. (Орфография сохранена).

"А нынешняя жена нормально относится к таким внезапным пересечениям?" "Рядом с Иваном сейчас другая женщина и у них родился сын! Зачем такие фото в Сеть публиковать?" - возмущаюся подписчики Ивана Жидкова.