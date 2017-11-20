Екатерина Стриженова отсиживается дома после уколов красоты

Екатерина Стриженова - популярная телеведущая и актриса. Лицо - важная составляющая для этих профессий. Но морщинки на лице появляются с возрастом у каждой женщины и не щадят никого, даже актрис.

Стриженова решилась бороться за красоту. Екатерина посетила косметолога. Специалисты сделали телеведущей уколы. И теперь звезда Первого канала сетует, что стала похожа "на страуса,у которого выдернули перья".

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)Ноя 18 2017 в 11:45 PST

Телеведущая отменила выходы в свет и встречи с друзьями до тех пор, пока внешность не восстановится.

Какое счастье, что у Кати есть родная сестра. Дизайнер Виктория Андреянова, которая наряжает Екатерину, поддержала ее и в этом случае: "Сестра! Ты несправедлива к себе! Я же видела! Ты прекрасна!"

Отметим, Екатерина Стриженова вышла замуж за свою первую любовь актера и режиссера Александра Стриженова. У них две дочери и внук. Младшая дочь Саша Стриженова - старшеклассница.

СМИ ранее писали, что Екатерина после рождения детей делала пластику груди.