Юлия Ковальчук показала дизайн комнаты дочки

Юлия Ковальчук показала поклонникам комнату, которую они с мужем Алексеем Чумаковым приготовили к рождению дочери. Ремонт в комнате осуществлялся при помощи специалистов из салона для детей и мам.

В Instagram Ковальчук написала: "Примерно так теперь выглядит мое рабочее место!" Юлия на опубликованной фотографии выглядит очень красивой, счастливой и искренне улыбается. "Юля, прекрасно выглядите! Счастливая! Красивая!", "Очень оригинальный интерьер", "У вас прекрасная детская!" - пишут поклонники.