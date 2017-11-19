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Юлия Ковальчук показала дизайн комнаты дочки

19 ноября 2017, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Ковальчук показала дизайн комнаты дочки
globallookpress.com

Юлия Ковальчук показала поклонникам комнату, которую они с мужем Алексеем Чумаковым приготовили к рождению дочери. Ремонт в комнате осуществлялся при помощи специалистов из салона для детей и мам.

В Instagram Ковальчук написала: "Примерно так теперь выглядит мое рабочее место!" Юлия на опубликованной фотографии выглядит очень красивой, счастливой и искренне улыбается. "Юля, прекрасно выглядите! Счастливая! Красивая!", "Очень оригинальный интерьер", "У вас прекрасная детская!" - пишут поклонники.

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Под Киевом группа иранцев грабила автозаправочную станцию

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Ученые исследуют аномальные явления в Балтийском море

Ученые исследуют аномальные явления в Балтийском море

Грозящие катастрофой явления в Балтийском море исследуют ученые. Речь идет о так называемом «вихре смерти», который может образоваться вследствие захоронения в водах Балтики изготовленного в гитлеровской Германии химоружия.

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Росгвардия отвергла обвинения в охране вора в законе при стрельбе в Москва-Сити

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Жительница США залезла в McDonald's через окошко МакАвто и украла фастфуд

Жительница американского штата Мэриленд проголодалась и решила ночью залезть в McDonald's через окошко МакАвто. Сначала дама попыталась просто заполучить напиток, однако потом поняла, что этого мало.

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Мугабе отстранили с поста главы правящей партии Зимбабве

Президента Зимбабве Роберта Мугабе отстранили с поста главы правящей партии страны ЗАНУ-ПФ, решение принято на специальном заседании центрального комитета партии десятью региональными отделениями.

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Лимузин маршала Жукова выставлен на продажу

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В Рязани было совершено нападение на врача-травматолога

В Рязани было совершено нападение на врача-травматолога

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Стас Садальский высказался по поводу венчания Галкина и Пугачевой

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Влад Топалов рассказал, почему завидовал Сергею Лазареву

Знаменитый российский музыкант, бывший участник популярной группы Smash!! Влад Топалов рассказал о своих отношениях с коллегой Сергеем Лазаревым. Оказалось, что артист завидовал товарищу по коллективу.

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Рейсовый автобус опрокинулся в Турции

В провинции Элязыг на востоке Турции произошла авария с участием рейсового автобуса. Согласно последней информации, в результате опрокидывания транспортного средства погибли два человека, а пострадали 18.

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