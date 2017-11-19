Стас Садальский высказался по поводу венчания Галкина и Пугачевой

Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице в соцсети гневный пост, посвященный венчанию певицы Аллы Пугачевой с ее супругом Максимом Галкиным. Он напомнил, что для Примадонны это уже второе таинство венчания.

Садальский отметил, что Примадонна лишилась разума. Также резкие слова достались и Максиму Галкину, который сразу же опубликовал видео с венчания на своей странице в Instagram. Садальский считает, что акцентировать внимание на своем венчании – грех "Есть же таинство венчания, или все на продажу? Не успели свечки сгореть, уже красуются в Инстаграмм", – негодует артист.

Ранее Максим Галкин поделился радостной вестью. Они с супругой Аллой Пугачевой обвенчались. Глава семейства выложил в Инстаграм видеозапись венчания в одном из храмов. "У нас радостное светлое событие! Мы венчались", - написал муж Примадонны.