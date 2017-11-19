Джонни Деппа могут лишить роли в фильме о мире Гарри Поттера

Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп может лишиться своей роли в новом фильме о мире Гарри Поттера "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

Увольнения артиста требуют фанаты спин-оффа, которые утверждают, что Депп ничем не отличается от участников скандала с Харви Вайнштейном.

Активисты припомнили, что бывшая жена Джонни Эмбер Херд не раз заявляла, что мужчина ее унижал и избивал, однако вина актера доказана не была. После развода звезда фильмов о пиратах Карибского моря выплатил экс-супруге 7 миллионов долларов, которые она обещала направить в фонд жертв домашнего насилия.

Теперь ряд поклонников "поттерианы" хочет, чтобы Джонни Депп оставил роль злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, поскольку он ее недостоин, передает "7 Дней".