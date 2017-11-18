Галкин признался, почему решил повенчаться с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал, почему принял решение повенчаться с женой Аллой Пугачевой в храме.

Поклонники звездного семейства обсуждают венчание Пугачевой и Галкина. Недоброжелатели заметили, что православная церковь не может благословить их на венчание.

Максим Галкин - пятый муж Примадонны. Алла Борисовна была венчана со своим четвертым супругом Филиппом Киркоровым.

Галкин и Пугачева официально оформили отношения в ЗАГСе в 2011 году. В 2013 в их семье появились близнецы Гарри и Лиза. Своих детей они крестили.

По словам Максима, он тоже принял православие полтора года назад. Он крестился осознанно и считает, что хорошо, когда в семье все одной веры. Его брат и семья брата — православные, отец был православный. Алла, сын и дочь — тоже.

Венчание Галкина и Пугачевой состоялось в одном из подмосковных храмов в присутствии только близких родных и друзей. В интервью изданию Super Максим уверяет, что разрешение на венчание Алла получила.