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//Шоу-бизнес 13+

Галкин признался, почему решил повенчаться с Пугачевой

18 ноября 2017, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Галкин признался, почему решил повенчаться с Пугачевой
фото: pixabay.com

Шоумен Максим Галкин рассказал, почему принял решение повенчаться с женой Аллой Пугачевой в храме.
Поклонники звездного семейства обсуждают венчание Пугачевой и Галкина. Недоброжелатели заметили, что православная церковь не может благословить их на венчание.

Максим Галкин выложил видео венчания с Аллой Пугачевой (ВИДЕО)

Максим Галкин выложил видео венчания с Аллой Пугачевой (ВИДЕО)

Максим Галкин - пятый муж Примадонны. Алла Борисовна была   венчана со своим четвертым супругом Филиппом Киркоровым.

Галкин и Пугачева официально оформили отношения в ЗАГСе в 2011 году. В 2013 в их семье появились близнецы Гарри и Лиза. Своих детей они крестили.

По словам Максима, он тоже принял православие полтора года назад. Он крестился осознанно и считает, что хорошо, когда в семье все одной веры. Его брат и семья брата — православные, отец был православный. Алла, сын и дочь — тоже.

Венчание Галкина и Пугачевой состоялось в одном из подмосковных храмов в присутствии только близких родных и друзей. В интервью изданию Super Максим уверяет, что разрешение на венчание Алла получила.

 

 

 

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