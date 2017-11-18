Максим Галкин выложил видео венчания с Аллой Пугачевой (ВИДЕО)

Юморист Максим Галкин поделился радостной вестью. Они с супругой Аллой Пугачевой обвенчались. Глава семейства выложил в Инстаграм видеозапись венчания в одном из храмов. "У нас радостное светлое событие! Мы венчались", - написал муж Примадонны.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Ноя 17 2017 в 11:13 PST

В храм Алла Борисовна и Максим взяли своих детей-двойняшек Гарри и Лизу. Пугачева нарядилась в платье пудрового цвета."Как красиво!!! Поздравляю! Будьте счастливы и здоровы на долгие лета!!!!", - поздравляют Аллу и Максима поклонники."Как здорово !!!!!! поздравляем вас от всего сердца! !!!katusha.rybkaРадуюсь за вас! Будьте счастливы!".

Говорят, что в том же Свято-Троицком соборе Алла Пугачева венчалась со своим предыдущим мужем Филиппом Киркоровым.

Пугачева и Галкин официально поженились 23 декабря 2011 года. Периодически Максим выкладывает редкие фото.