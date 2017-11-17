Дмитрий Дюжев вспомнил о коротком романе с Жанной Фриске

Актер театра и кино Дмитрий Дюжев вспомнил о коротком романе с певицей Жанной Фриске. Дюжев после инцидента в аэропорту стал героем скандальной хроники. Телеведущий Борис Корчевников пригласил актера рассказать о своей судьбе.

После знакомства с солисткой группы "Блестящие" Жанной Фриске у них сразу закрутился роман. И длился он всего лишь несколько дней. Но, как вспоминает Дюжев, это был умопомрачительный роман.

Многие, кто был знаком с Жанной, вспоминают ее как очень солнечного человека, с невероятной энергетикой. Вот и Дмитрий рассказал, что "Жаник" всегда светилась, улыбалась, была в хорошем настроении. По его словам, создавалось впечатление, что у Жанны не было проблем никогда. Он тогда решил, что эта девушка достойна большего счастья, чем он. "И я ей пожелал большего счастья, чем я", — рассказал актер.

Жанна Фриске скончалась от тяжелой болезни в 2015 году в возрасте 40 лет.

Светский обозреватель Божена Рынска встала на защиту актера Дмитрия Дюжева.