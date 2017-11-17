Певица Юлия Савичева вышла из декрета

Певица Юлия Савичева вышла из декретного отпуска. Он и продлился то совсем недолго. Первенца - дочку Анечку - артистка родила в августе. Савичева рожала в Португалии. И когда ребенку исполнился месяц, семейство вернулось в Москву.

Юлия быстро пришла в форму. На светские тусовки она не рвалась, но по своим зрителям скучала. Недавно певица рассказала о близких отношениях с музыкантом, продюсером Максимом Фадеевым. По признанию Савичевой, благодаря Фадееву сбылась мечта ее детства.

"Однажды, один человек подарил мне еще одну жизнь. И это жизнь на сцене. Макс, я счастлива, что могу сказать тебе спасибо. Спасибо еще раз", - написала Савичева в Инстаграм.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)Ноя 16 2017 в 11:42 PST

Юлия пишет: "Я долго готовилась к этому серьезному шагу. Мое возвращение на сцену для меня невероятно важно, ведь сцена - моя вторая жизнь".

Недавно стала мамой певица Юлия Ковальчук. После рождения дочки она пока только побывала на концерте мужа певцы Алексея Чумакова.