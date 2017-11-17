Режиссеру Молочникову пришлось обратиться к медикам после удара Бондарчука

Молодому режиссеру Александру Молочникову пришлось обратиться к медикам в травмпункт после удара, нанесенного ему продюсером Федором Бондарчуком. Видеозапись, как Бондарчук орет и бьет по лицу Молочникова, попала в сети.

Многие не поверили, что знаменитый режиссер мог поднять руку на молодого коллегу. Кто-то предположил, что видео драки специально сняли и выложили в сеть, чтобы создать ажиотаж вокруг комедии "Мифы", которую снимал Молочников, а продюсировал Бондарчук.

"Я бы хотел, чтобы это была постановка, но справка из травмпункта свидетельствует об обратном", - цитирует "Ридус" Молочникова. Режиссер говорит, что у них "с Федором Сергеевичем хорошие отношения", "неожиданно, что эта запись попала в сеть". Молочников сохранил в тайне, что произошло между ним и Бондарчуком. "Нам обоим от этого не радостно", - отметил он.