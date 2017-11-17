Сара Джессика Паркер посетила грузинский ресторан в Москве

Знаменитая американская актриса, звезда популярного сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер на днях приехала в Москву.

В столице России знаменитость представила свои новые духи. Перед презентацией Паркер отправилась пообедать в грузинский ресторан в центре города.

Сара Джессика получила почетное место в центре зала и попросила совета насчет меню. Ей принесли хачапури, сациви с курицей, а также аджапсандал. К еде актриса заказала бокал красного вина. Удивительно, но у Паркер не было охраны, передает портал "СтарХит".