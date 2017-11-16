Ксения Собчак показала фото сына-крепыша

Ксения Собчак и Максим Виторган скоро отметят первый день рождения сына Платона. Телеведущая опубликовала фото, судя по которому, мальчик у них растет любознательным. Малыш начинает ходить сам.

"Добрался до ванной комнаты и пытается открыть шкаф. "Хозяин Дома:)!", - подписала фото сына Ксения Собчак.

"Красавец!!!! Здоровья богатырского сыночку и его родителям" - пишут в комментариях.

Супруг Ксении Собчак актер и режиссер Максим Виторган с удовольствием занимается с ребенком. Отец возит малыша на плавание в бассейн.

А Собчак объявила о том, что намерена баллотироваться в президенты России. Избирательная кампания пока не объявлена.