Бондарчук дал пощечину режиссеру из-за плохих сборов в первый день проката

В сети появилась видеозапись, как режиссер и продюсер Федор Бондарчук ударил по лицу своего коллегу Александра Молочникова. Видео опубликовано в Telegram-канале "Жизнь насекомых" с подписью: "Режиссер "Мифов" Александр Молочников почувствовал на себе "притяжение" Бондарчука".

Бондарчук повысил голос, отчитывает Молочникова, дал пощечину и толкнул. Агентство Ura.ru написало, что продюсер избил режиссера из-за плохих сборов фильма в первый день проката.

Но есть и другое предположение, - сообщает Лента.ру. Видео — пиар-акция картины Молочникова, продюсером которой является Бондарчук.

Представитель Фёдора Бондарчука Анастасия Авраменко отказалась комментировать информацию об инциденте, передает радиостанции "Говорит Москва".