Бондарчук дал пощечину режиссеру из-за плохих сборов в первый день проката
16 ноября 2017, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
В сети появилась видеозапись, как режиссер и продюсер Федор Бондарчук ударил по лицу своего коллегу Александра Молочникова. Видео опубликовано в Telegram-канале "Жизнь насекомых" с подписью: "Режиссер "Мифов" Александр Молочников почувствовал на себе "притяжение" Бондарчука".
Бондарчук повысил голос, отчитывает Молочникова, дал пощечину и толкнул. Агентство Ura.ru написало, что продюсер избил режиссера из-за плохих сборов фильма в первый день проката.
Но есть и другое предположение, - сообщает Лента.ру. Видео — пиар-акция картины Молочникова, продюсером которой является Бондарчук.
Представитель Фёдора Бондарчука Анастасия Авраменко отказалась комментировать информацию об инциденте, передает радиостанции "Говорит Москва".