Кети Топурия показала фото самого любимого человека

Певица, солистка группы "А-Студио" Кети Топурия опубликовала фотографию со своей дочкой Оливией.

"Я так тебя люблю", - подписала артистка снимок. На фото Кети влюбленно смотрит на свою малышку.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)Ноя 14 2017 в 7:59 PST

Дочь - единственный ребенок Кети. Они родила ее в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Супруги развелись, но смогли сохранить теплые отношения. Кети благодарна Гейхманау за дочку. Сейчас девочке два года.

Кети Топурия - большая модница. Ее оригинальные наряды и прически всегда удивляют поклонников.

Стиль певицы ценит историк моды, ведущий "Модного приговора" Александр Васильев.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)Ноя 11 2017 в 5:50 PST

Маленькая Оливия прошлась по подиуму и покорила участников прошедшей в октябре Недели моды.