Кети Топурия показала фото самого любимого человека
16 ноября 2017, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
Певица, солистка группы "А-Студио" Кети Топурия опубликовала фотографию со своей дочкой Оливией.
"Я так тебя люблю", - подписала артистка снимок. На фото Кети влюбленно смотрит на свою малышку.
Дочь - единственный ребенок Кети. Они родила ее в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Супруги развелись, но смогли сохранить теплые отношения. Кети благодарна Гейхманау за дочку. Сейчас девочке два года.
Кети Топурия - большая модница. Ее оригинальные наряды и прически всегда удивляют поклонников.
Стиль певицы ценит историк моды, ведущий "Модного приговора" Александр Васильев.
Маленькая Оливия прошлась по подиуму и покорила участников прошедшей в октябре Недели моды.