Российский рэпер Oxxxymiron высказался о смерти 21-летнего рэпера Lil Peep

Российский рэпер Oxxxymiron - Мирон Федоров - высказался о кончине американского рэпера Густав Ар,

известного как Лил Пип (Lil Peep). Американский исполнитель умер в возрасте 21 года.

Оксимирон хоть и признался, что "не любил музон Лила Пипа", но выразил соболезнования в связи с его кончиной.

По предварительной версии, причиной смерти американской рэпера стала передозировка запрещенными веществами.

Мирон Федоров призвал своих поклонников держаться "подальше от опиатов". "А если уже - ищите тех, кто поможет", посоветовал российский рэпер. Оксимирон знает примеры, когда люди смогли избавиться от зависимости.