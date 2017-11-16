Российский рэпер Oxxxymiron высказался о смерти 21-летнего рэпера Lil Peep
16 ноября 2017, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Российский рэпер Oxxxymiron - Мирон Федоров - высказался о кончине американского рэпера Густав Ар,
известного как Лил Пип (Lil Peep). Американский исполнитель умер в возрасте 21 года.
Оксимирон хоть и признался, что "не любил музон Лила Пипа", но выразил соболезнования в связи с его кончиной.
По предварительной версии, причиной смерти американской рэпера стала передозировка запрещенными веществами.
Мирон Федоров призвал своих поклонников держаться "подальше от опиатов". "А если уже - ищите тех, кто поможет", посоветовал российский рэпер. Оксимирон знает примеры, когда люди смогли избавиться от зависимости.