Дмитрий Маликов, подготовивший дочери дорогой подарок, разъярил фанатов

Поклонники музыканта Дмитрия Маликова были разгневаны, узнав, какой подарок его дочь Стефания получит на совершеннолетие.

Артист решил преподнести девушке иномарку, стоимость которой составляет 3,5 млн рублей. День рождения у наследницы музыканта будет лишь в феврале, однако презент любящий отец присмотрел уже сейчас. Маликов заявил, что и сам получил права в 18 лет, а затем сел за руль отцовской "копейки". Дмитрий добавил, что дети тоже влетают родителям "в копеечку".

Поклонники семьи музыканта заявили, что он чрезмерно балует Стефанию. Некоторые предположили, что такой подарок юной студентке необходим – ведь она учится в МГИМО, где у многих молодых людей есть дорогие автомобили.