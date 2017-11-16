Алексей Чумаков опубликовал первый снимок с новорожденной дочерью

Знаменитый российский артист Алексей Чумаков опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram первый снимок с новорожденной дочерью.

Поклонники певца пришли в восторг от новой фотографии, поскольку на ней запечатлен счастливый отец, который стоит в палате роддома и держит на руках малышку. На данном снимке невозможно рассмотреть лицо девочки, однако кадр является очень трогательным.

Чумаков оставил под фото подпись, в которой сообщил, что во время рождения дочки он "видел Бога".

Ранее супруга Алексея Юлия Ковальчук продемонстрировала свой великолепный внешний вид всего через пару недель после родов.