Андрей Данилко - Верка Сердючка - артисты тоже люди, пытаются выживать

Украинский актер Андрей Данилко, прославившийся ролью проводницы Верки Сердючки, прокомментировал инициативу украинских властей "лишить лицензии" артистов, которые выступают в России.

После того, как президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении для российских артистов гастролей на территории Украины, журналист Айдер Муждабаев призвал Верховную раду ввести ограничения гастролей украинских артистов, которые "в период войны" выступают в России.

Данилко отметил, что против гастролей в России на Украине выступают артисты, которых никуда не зовут, которые и в Киеве не особо кому-то нужны.

"Есть масса людей, а артисты тоже люди, которые пытаются как-то выживать в нынешних "прекрасных" условиях. Каждый ищет работу", — цитирует РИА Новости украинского исполнителя.

Как он подчеркнул в интервью украинским СМИ, у Украины есть и более серьезные проблемы, чем гастроли артистов, которым надо "кормить коллективы, обеспечивать студии, выход материалов". Данилко не собирается отменять свои выступления в России, а если от него потребуют публично признать Россию "агрессором", он "знает, что сказать".

Появление украинской и советской певицы Софии Ротару в Москве на премии "Золотой граммофон" вызвало негодование у украинцев.