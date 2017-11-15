Ольга Кабо показала свое фото на морозе без макияжа
Поклоннике об актрисе: "Как девочка!"
15 ноября 2017, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Ольга Кабо порадовала своих поклонников фотографией без макияжа. Поклонники 49-летней звезды считают, что она безо всяких прикрас выглядит "как девочка".
Ольга Кабо на гастролях в морозном Когалыме. В Когалыме сейчас 25-градусный мороз. Актриса сфотографировалась в теплой шапочке, шубке и варежках на фоне сугробов. Гастролирует Кабо вместе с актрисой Ниной Шацкой. Подруги прогулялись по морозу. Это не Москва, где сейчас слякоть и 0.
Даже актриса Алика Смехова не удержала и написала комментарий к фото:"Моя ты красота".
Многие подписчики отметили, что без макияжа Ольга Кабо, которой через два месяца исполнится 50 лет, выглядит даже гораздо моложе.