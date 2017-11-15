Ольга Кабо показала свое фото на морозе без макияжа

Актриса театра и кино Ольга Кабо порадовала своих поклонников фотографией без макияжа. Поклонники 49-летней звезды считают, что она безо всяких прикрас выглядит "как девочка".

Ольга Кабо на гастролях в морозном Когалыме. В Когалыме сейчас 25-градусный мороз. Актриса сфотографировалась в теплой шапочке, шубке и варежках на фоне сугробов. Гастролирует Кабо вместе с актрисой Ниной Шацкой. Подруги прогулялись по морозу. Это не Москва, где сейчас слякоть и 0.

Даже актриса Алика Смехова не удержала и написала комментарий к фото:"Моя ты красота".

Многие подписчики отметили, что без макияжа Ольга Кабо, которой через два месяца исполнится 50 лет, выглядит даже гораздо моложе.

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga)Ноя 14 2017 в 12:24 PST