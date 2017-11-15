Светлана Лобода слегла после взлёта
15 ноября 2017, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Светлана Лобода сильно заболела. Только вчера артистка была признана победителем ежегодной премии "Женщина года" и несколько дней назад стала обладательницей "Золотого граммофона".
А сегодня звезде шоу-бизнеса пришлось отменить запланированные концерты из-за серьезного недомогания. Лободе придется несколько дней провести в кровати. "График последних месяцев был настолько жестким, что организм дал сбой — и я сильно заболела", — рассказала певица. Она подхватила вирус.
Медики поспешили на помощь артистке. Светлане врачи назначили курс лечения. Врачи проверенные, Лобода уверена, что через четыре дня сможет выступить в Ростове-на-Дону.
Но концерты в Саратове и Волгограде пришлось перенести на другие даты. "Все билеты остаются действительными", — заверила Лобода.
Напомним, появление украинской и советской певицы Софии Ротару в Москве на премии "Золотой граммофон" вызвало негодование у украинцев.