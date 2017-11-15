Светлана Лобода слегла после взлёта

Певица Светлана Лобода сильно заболела. Только вчера артистка была признана победителем ежегодной премии "Женщина года" и несколько дней назад стала обладательницей "Золотого граммофона".

А сегодня звезде шоу-бизнеса пришлось отменить запланированные концерты из-за серьезного недомогания. Светлана Лобода стала "Женщиной года" по версии Glamour

Медики поспешили на помощь артистке. Светлане врачи назначили курс лечения. Врачи проверенные, Лобода уверена, что через четыре дня сможет выступить в Ростове-на-Дону.

Но концерты в Саратове и Волгограде пришлось перенести на другие даты. "Все билеты остаются действительными", — заверила Лобода.

Напомним, появление украинской и советской певицы Софии Ротару в Москве на премии "Золотой граммофон" вызвало негодование у украинцев.