Юлия Савичева вышла из декрета и существенно увеличила свои гонорары

Юлия Савичева, которая минувшим летом впервые стала матерью, вышла из декрета и решила повысить свои гонорары.

Не так давно артистка выступила на пышной свадьбе в одном из московских ресторанов. Концерт Юлии Савичевой длился около 40 минут.

Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на информацию концертного директора певицы, в непраздничные дни за выступление Савичевой придется заплатить 20 тысяч евро, а предновогодний период – 25 тысяч. Ранее стоимость концерта Юлии составляла 15 тысяч евро. Подчеркивается, что райдер у знаменитости весьма стандартный: отдельная гримерка, отличная работа всей аппаратуры, чай, кофе, вода, фрукты, а также необходимые вещи, в частности, утюг, гладильная доска, зеркало и полотенце.