Макс Фадеев показал, как выглядят гримёрки в Кремлёвском дворце

12 ноября в Москве прошла 22 музыкальная премия «Золотой Граммофон», после которой известный продюсер Максим Фадеев в Instagram показал поклонникам свою гримерку в Кремлевском дворце. "Золотой граммофон" Софии Ротару вызвал скандал в соцсетях

Сняв видео, известный музыкальный продюсер показал крохотную и неудобную, по его словам, комнату, в которой готовился к выходу на сцену. Максим Фадеев выразил свой восторг от величественности и исторического духа, присущего гримеркам во дворце.

Максим Фадеев стал лауреатом премии вместе с певицей Наргиз за музыкальную композицию «Вдвоем».

Как сообщалось ранее, Полина Гагарина в очередной раз получила премию "Золотой граммофон" и разместила в Instagram фото с мероприятия. На снимке звезда позирует с наградой в блестящем платье с глубоким декольте.