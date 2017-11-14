Светлана Лобода стала "Женщиной года" по версии Glamour
14 ноября 2017, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]
Светлана Лобода в Москве получила премию «Женщина года» по версии журнала "Glamour". Награду вручал главный редактор глянцевого издания Мария Федорова на сцене "Геликон-оперы".
По словам организаторов мероприятия, именно для Лободы текущий год стал довольно результативным. Она сумела выступить на многих сценах мира, а на концертах исполнительницы были полные аншлаги. Звезда также выпустила новый альбом.
"Мужчиной года" по версии популярного глянцевого журнала стал режиссер Федор Бондарчук.