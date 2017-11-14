Светлана Лобода в Москве получила премию «Женщина года» по версии журнала "Glamour". Награду вручал главный редактор глянцевого издания Мария Федорова на сцене "Геликон-оперы".

По словам организаторов мероприятия, именно для Лободы текущий год стал довольно результативным. Она сумела выступить на многих сценах мира, а на концертах исполнительницы были полные аншлаги. Звезда также выпустила новый альбом.

"Мужчиной года" по версии популярного глянцевого журнала стал режиссер Федор Бондарчук.