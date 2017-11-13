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В Минске отменили концерт Джамалы

13 ноября 2017, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Минске отменили концерт Джамалы
globallookpress.com

Концерт известной украинской певицы, победительницы Евровидения-2016, который должен был пройти в минском Prime Hall 9 ноября, был отменен. В это сложно поверить, но причиной стала плохая реализация билетов.

Под шоу была выделена концертная площадка Prime Hall на 2500 зрителей, а билеты купили только 100 человек. Как отметили в администрации концертной площадки, срыв концерта никак не связан с политикой.

Отмечается, что один билет стоил около 1,6 тысячи рублей (53 белорусских рубля)

Ранее сообщалось, что песня певицы крымскотатарского происхождения Джамалы «1944», с которой она победила на музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», попала под закон о языковых квотах в телерадиоэфире, принятый Верховной Радой Украины.

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