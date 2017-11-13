Популярная певица Полина Гагарина в очередной раз получила премию "Золотой граммофон" и разместила в Instagram фото с мероприятия. На снимке звезда позирует с наградой в блестящем платье с глубоким декольте.

Поклонники в комментариях начали наперебой сообщать Полине Гагариной о неудачном выборе одежды из-за определённых проблем с зоной декольте. Некоторые сочли её чрезмерно худой. Другие удивились, что Гагарина так быстро вернула форму после родов и поставили ее в пример другим женщинам. Певицу также тепло поздравили с наградой, похвалив ее певческий талант.





