Юлия Ковальчук рассказала, почему любит гулять с маленькой дочкой

Певица Юлия Ковальчук рассказала, почему любит гулять со своей новорожденной дочкой. Первенцу бывшей солистки группы "Блестящие" и певца Алексея Чумакова сегодня исполнился месяц.

Ковальчук быстро пришла в форму после родов. Юля с удовольствием сама выходит погулять с малышкой, катает коляску.

Оказывается, 34-летняя Ковальчук всю беременность мечтала , как будет гулять с ребенком. "Во-вторых, это восхитительное время тишины и спокойствия, я бы даже сказала это моё время, время послушать новые треки, что-то попланировать и немножко проветрить мозги", - описала певица вторую причину. "...в -третьих, это такое неземное счастье, что я готова обойти весь мир по экватору и потом обратно", - призналась молодая мама.

"Супер красотки!!! Юля,а как же вы назвали своё счастье,если ни секрет???Да, когда Бог дарит нам ангелочков, кажется, что поцеловал нас в темечко!!!", - пишут в комментариях. Действительно, Юлия и Алексей еще не поделились, какое имя выбрали дочурке. Чумаков только откровенничал, что малышка - красавица.