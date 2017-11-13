Норвежский морской офицер поражает своей красотой женщин во всем мире (ФОТО)
13 ноября 2017, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Офицер королевского военного флота Норвегии Лассе Матберг своей внешностью сводит с ума женщин по всему миру. 31-летний морской офицер завел страницу в Instagram. За короткое время на него подписались 617 тысяч человек - в основном женщины.
Рост Лассе Матберг - 1 метр 98 сантиметров. У него накачанная фигура, голубые глаза и русые волосы длиной до лопаток.
Офицер выкладывает разные фотографии, на которых он выглядит мужественно или нежно.
Дамы ставят "лайки". Самые смелые откровенно признаются, что влюблены в красавца-героя, мечтают выйти за Лассе замуж и родить сына, похожего на него.