Актриса, телеведущая Ирина Безрукова рассказала о мужчине, который считает ее своей музой. Ирина Безрукова буквально расцвела в последнее время. Поклонники осыпают ее комплиментами.

Недавно Безрукова выложила в соцсети снимок. На фотографии актриса снята в ресторане за столиком с художником Павлом Вааном. Подписчикам стало интересно, в каких они отношениях.

Ирина обновила спальню и призналась во всем ведущей программы "Идеальный ремонт" Наташе Барбье. По признанию Безруковой, Павел Ваан — её старый друг. "Павел говорит, что я его муза, что я его вдохновляю... Он настоящий кавалер и джентльмен. Я счастлива, что в моей жизни есть такой человек как Паша", - говорит Безрукова. Актриса надеется, что Вселенная пошлет ей только ее человека.