Бывшая жена Башарова хочет подать в суд на актера за клевету

Бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова хочет подать в суд на актера за клевету. Владелица адвокатской фирмы Екатерина Гордон поможет тезке. Катю Архарову возмутило, что бывший муж заговорил о скандале, уверяя, что он ее не избивал.

Инцидент произошел три года назад. Архарова с синяками на лице публично заявила о том, что ее избил муж актер Марат Башаров. Она тогда обращалась к медикам, получила медицинские подтверждения. Но судиться с Башаровым не стала, пожалев его дочь. Архарова развелась с Башаровым.

И вот новый поворот. Екатерину возмутил призыв Марата не верить ее словам о побоях. Башаров в программе "Идеальный ремонт" заявил: "Не было этого. То, что на меня тогда вылилось... Надо быть выше этого, держаться. Так как правда она всё равно есть". Актер посетовал, что после скандала от него отвернулись многие друзья и знакомые.

По мнению Екатерины, бывший супруг заговорил о скандале спустя годы, после того, как истек срок давности преступления. Установить правду о том злополучном вечере по закону уже невозможно, сообщает "7 Дней".

Но Архарова может подать на Башарова в суд за клевету. Если Катя это сделает, её поддержит и поможет Екатерина Гордон.