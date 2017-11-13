Поклонники Ани Лорак не узнают певицу на новых снимках

Поклонники знаменитой певицы Ани Лорак перестали узнавать свою любимицу на фотографиях.

Недавно артистка опубликовала на своей страничке в соцсети новый снимок, который обескуражил ее фанатов. Подписчики Лорак полагают, что звезда прибегала к помощи косметологов или пластических хирургов, потому что черты ее лица стали несколько иными.

Ряд поклонников в комментариях под фото написал, что у Ани изменилась форма скул, а также стала неузнаваемой линия губ. Некоторые, однако, считают, что женщина всего лишь неудачно использовала фотошоп.