Клип «Ленинграда» стал победителем британской музыкальной премии

Клип «Ленинграда» на песню «Кольщик» удостоился премии UK Music Video Awards.

Видео претендовало на получение приза в трех номинациях. Награду «Кольщику» вручили за лучшие спецэффекты, сообщил на своей странице в социальной сети Instagram лидер российской группы Сергей Шнуров.

Клип был выложен музыкальным коллективом в феврале текущего года. С тех пор он набрал на видеохостинге YouTube более 15 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров купил квартиру пенсионерке, прожившей почти 30 лет в холодной ветхой конюшне. О судьбе 79-летней Нины Макеевой в одной из своих программ рассказал Первый канал.