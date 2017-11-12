Макаревич не стал комментировать отстранение клавишника от украинского турне
12 ноября 2017, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич решил заменить клавишника Андрея Державина, поддержавшего российский Крым, сообщил у себя на Facebook журналист Айдер Муждабаев.
Макаревич принял такое решение перед гастролями группы на Украине.
Российский музыкант заявил радиостанции «Говорит Москва», что не собирается отвечать на вопросы, связанные с Державиным и гастролями на Украину. Правда, позднее для корреспондента "Комсомолки" сделал исключение: "Державин не едет на Украину совершенно по другим причинам. Меня его отношение к Украине совершенно не волнует".
«Машина времени» собирается выступить в Одессе, Львове, Харькове, Кривом Роге и Киеве. Первый концерт тура анонсирован на 20 ноября.